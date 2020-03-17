الصين تعلن 13 وفاة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اعلنت الصين وفاة 13 شخصا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الإثنين، مقابل 14 وفاة يوم الأحد، بينما سجلت إصابة واحدة فقط في مقاطعة هوبي، بؤرة تفشي المرض.

وبحسب السلطات الصحية الصينية، فقد ارتفعت أعداد الوفيات في عموم الصين إلى 3226 شخصا، منها 3111 في مقاطعة هوبي وحدها، وذلك بنهاية يوم الإثنين، منذ بدء تفشي الفيروس في ديسمبر الماضي.

وسجلت الصين ارتفاعا في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت تسجيل 21 إصابة جديدة بنهاية يوم 16 مارس، ارتفاعا من إصابة 16 حالة فقط الأحد.

ويواصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي أعلن عن تحوله إلى وباء عالمي، تسجيل وفيات وإصابات حول العالم وتداعيات كبرى.

وسجلت أكثر من 181 ألف إصابة و7138 وفاة بالفيروس على الأقل في 142 بلدا حتى مساء الإثنين.