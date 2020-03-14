وزيرة الدفاع الألمانية: إرهاب «داعش» هو «بلاء الإنسانية»

المصدر: برلين ■د.ب.أ

دعت وزيرة الدفاع الألمانية، أنيغريت كرامب-كارنباور، إلى دعم المهام الجديدة للجيش الألماني في العراق.

وقالت كرامب-كارنباور، أمس، في البرلمان الألماني (بوندستاغ): إن إرهاب تنظيم «داعش» هو «بلاء الإنسانية». وأضافت: «تتعين مكافحة تنظيم داعش»، مؤكدة في ذلك أهمية المساعدة الدولية.

ودعت الوزيرة البرلمان إلى الموافقة على التفويض التكميلي للجيش الألماني في العراق والأردن. وينص هذا التفويض على تمديد فترة مهمة طائرات التزود بالوقود العسكرية الألمانية لما بعد 31 مارس الجاري، وتوفير ألمانيا لطائرات نقل للتحالف الدولي لمكافحة «داعش»، وللمنظمات الدولية والحلفاء والشركاء.

وتعتزم ألمانيا، علاوة على ذلك، الإسهام عبر رادار جوي في الرصد المبكر للطائرات والصواريخ، لتسد بذلك فجوة نشأت، أخيراً، في التحالف.