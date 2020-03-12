السعودية تعلن تأجيل القمتين السعودية - الإفريقية والعربية - الإفريقية

المصدر: الرياض - وام

أعلنت وزارة الخارجية بالمملكة العربية السعودية تأجيل عقد القمتين السعودية - الإفريقية و العربية- الإفريقية اللتين كان من المقرر أن تستضيفهما المملكة في الربع الأول من هذا العام إلى موعد جديد سيتم تحديده لاحقا و ذلك حرصا من الحكومة السعودية على اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في إطار الجهود الدولية المبذولة في هذا الجانب، وتماشيا مع الإجراءات التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة للحد من التجمعات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزراة قولها إن هذا القرار جاء بعد التنسيق مع «رئاسة الجانب الإفريقي» و جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي، في وقت تتضافر فيه جهودنا جميعا لتطبيق تدابير صحية متقدمة تحمي مواطنينا والمقيمين في بلداننا من المخاطر.

