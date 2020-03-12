الصين: من المتوقع أن ينتهي وباء "كورونا" في يونيو

المصدر: بكين - وكالات

أعلن كبير المستشارين الطبيين في الحكومة الصينية، اليوم، أن من المرجح أن يتم القضاء على فيروس كورونا المستجد، الذي صنف كوباء عالمياً (جائحة)، بحلول يونيو المقبل.

وقال كبير المستشارين الصيني وعالم الوبائيات، تشونغ ناشان (83 عاماً)، في مؤتمر صحافي، اليوم، إن الكثير من الحالات المرضية القادمة إلى الصين هي لمرضى مصابين، لكن لا تظهر عليهم الأعراض.

لجنة الصحة الصينية: ذروة تفشي فيروس كورونا في الصين انتهت

وأشار المستشار ناشان إلى أن معدلات انتقال العدوى إلى المرضى الذين شفوا سابقاً منخفضة جداً.

يشار إلى أن عالم الوبائيات، تشونغ ناشان، من العلماء الذين أسهموا بشكل كبير في القضاء على فيروس سارس الذي اجتاح العالم في عام 2003.

وكان المتحدث الرسمي باسم لجنة الصحة الصينية، مي فنغ، قال، اليوم، إن ذروة تفشي فيروس كورونا في الصين قد انتهت.

وأضاف فنغ: «في الوقت الحاضر، باستثناء ووهان، في جميع مدن مقاطعة هوبي، لم يتم تسجيل أي حالة إصابة جديدة في هذا الأسبوع. وتم الكشف عن سبع حالات جديدة خارج مقاطعة هوبي»، منوهاً إلى أن هذه البيانات تشير إلى أن ذروة تفشي فيروس كورونا في الصين قد انتهت.

وكانت السلطات الصينية قد أعلنت، اليوم، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 3169، عقب تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 الساعة الماضية.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين في بيان إن «اللجنة الحكومية لشؤون الصحة تلقت، أمس، بيانات من 31 مقاطعة، تؤكد تسجيل يوم 12 مارس 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى 80793، ووفاة 11 شخصاً، ليصل عدد الضحايا إلى 3169، وشفاء ما يقارب 62 ألفاً و793 حالة عقب معالجتهم».