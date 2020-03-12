واشنطن: وتيرة العنف في أفغانستان «كبيرة للغاية»

المصدر: كابول - د.ب.أ

وصف المبعوث الأميركي للسلام في أفغانستان، زلماي خليل زاد، وتيرة العنف الحالية من قبل حركة «طالبان» بأنها «كبيرة للغاية»، فيما أعرب عن أمله أن تلتزم الحركة بتقليص العنف، طبقاً لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء، أمس.

وبعد أن وقّع الرئيس الأفغاني، أشرف غني، قراراً بإطلاق سراح الدفعة الأولى من 5000 سجين من «طالبان»، قال خليل زاد إنه «على الرغم من مؤشرات إحراز تقدم، مازال العنف من قبل (طالبان) كبيراً، نتوقع أن تلتزم الحركة بتقليص العنف للسماح بإطلاق سراح السجناء بشكل سلس، ولكي تكلل عملية السلام بالنجاح».

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أكدت، في وقت سابق، أن حركة «طالبان» اتخذت خطوات لوقف الهجمات، لكن الحركة مازالت تقتل الكثير جداً من الأفغان في الريف.