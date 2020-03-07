الكويت تقرر إجلاء رعاياها من مصر في أسرع وقت

المصدر: متابعات - شريف مهدي

أهابت سفارة دولة الكويت في القاهرة بالمواطنين الكويتيين المتواجدين في مصر التواصل معها حتى يتم تنظيم عودتهم إلى البلاد بأسرع وقت ممكن، وذلك على أرقام الطوارئ الخاصة بالسفارة، وذلك بحسب بيان رسمي نشرته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وفي السياق نفسه، نشرت وزارة الخارجية الكويتية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، ذات الدعوة، وأهابت بالمواطنين الكويتيين المتواجدين في مصر التواصل مع السفارة الكويتية حتى يتم تنظيم عودتهم إلى البلاد بأسرع وقت ممكن.

وفي وقت سابق، اليوم السبت، أصدرت شركة "مصر للطيران" بياناً قالت فيه، إنه بالإشارة للقرار الصادر من السلطات الكويتية بوقف الرحلات بين الكويت وعدة دول من بينها مصر اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوع، فإن شركة "مصر للطيران" تعتذر عن إلغاء رحلاتها اليومية الى الكويت وذلك اعتبارا من اليوم ٧ مارس 2020 ولحين إشعار آخر.

ودعت شركة "مصر للطيران" عملائها الراغبين في مراجعة وتعديل حجوزاتهم زيارة مكاتب الشركة أو وكيلهم السياحي أو من خلال الموقع الإلكتروني.