بالصور.. إرهابيان يفجران نفسيهما قرب السفارة الأميركية في تونس

المصدر: تونس - وكالات

قُتل اليوم الجمعة عنصران إرهابيان وعنصر أمني في تفجير انتحاري إرهابي قرب مقر السفارة الأميركية في تونس فيما أصيب عدد آخر من الأمنيين.

وأكدت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها مقتل إرهابيين اثنين في التفجير الانتحاري الذي استهدف دورية أمنية ما تسبب في مرحلة أولى إصابة خمسة عناصر أمنية بجروح متفاوتة الخطورة وتعرض مدني لإصابة خفيفة.

وأفادت إذاعتان محليتان بوفاة عنصر أمني برتبة ملازم من بين الجرحى متأثرا بجراحه في المستشفى بعد أن خضع لعملية جراحية عاجلة.

من جهتها أفادت وكالة الأنباء التونسية، اليوم الجمعة، أن إرهابيين اثنين فجرا نفسيهما في محيط السفارة الأميركية.

وذكرت الوكالة الرسمية نقلا عن مصدر في الحماية المدنية «أن إرهابيين اثنين عمدا اليوم الجمعة إلى تفجير نفسيهما قرب دورية أمنية بمحيط السفارة الأميركية بتونس».

وكان راديو موزاييك قد ذكر أن إرهابيا «على متن دراجة نارية، أقدم على تفجير نفسه بحزام ناسف، مستهدفا دورية أمنية في الطريق المحاذي لمقر السفارة الأميركية في منطقة البحيرة»

من جهته أفاد مصور صحافي في منطقة الحادث إن فرق مكافحة الإرهاب طوقت مكان التفجير وأغلقت عدد من الطرق المؤدية إليه فيما حلت الشرطة الفنية لجمع الأدلة.

وأوضح المصور إن سادت حالة من الهلع في صفوف المواطنين الذين تجمعوا قرب السفارة الأميركية ومبنى يتبع السفارة المصرية.

وأظهرت صور مارة مذعورين قرب مقر السفارة في ضاحية ضفاف البحيرة التي تبعد بضعة كيلومترات عن مركز العاصمة والتي شهدت التفجير الإرهابي.

وتقع السفارة في منطقة البحيرة الراقية التي تضم مقرات لسفارات عدة وبعثات رسمية وشركات تجارية ومحلات ومقاهي ومطاعم.

من جانبها، نشرت السفارة الأميركية بيانا مقتضبا قالت فيه إن «فرق الطوارئ بصدد التعامل مع الانفجار الذي وقع بالقرب من السفارة الأميركية في تونس. يرجى عدم التواجد بالمنطقة ومراقبة وسائل الإعلام واتباع التعليمات الأمنية».