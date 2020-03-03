مصر: ترامب يؤكد للسيسي مواصلة الجهود لحل أزمة «سد النهضة»

المصدر: القاهرة - رويترز

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مواصلة الجهود الأميركية من أجل التوصل لاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي إن الاتصال شهد «التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات ملف سد النهضة».

وأضاف راضي أن الرئيس الأميركي أعرب عن تقديره لقيام مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الذي أسفرت عنه جولات المفاوضات حول السد في واشنطن خلال الأشهر الماضية، باعتباره «اتفاقاً شاملا وعادلا ومتوازنا».

وأكد ترامب خلال الاتصال، «استمرار الإدارة الأميركية في بذل الجهود الدؤوبة، والتنسيق مع مصر والسودان وإثيوبيا بشأن هذا الملف الحيوي، وصولا إلى انتهاء الدول الثلاث من التوقيع على اتفاق سد النهضة».

من جانبه، أعرب السيسي عن «بالغ التقدير للدور الذي تقوم به الإدارة الأميركية في رعاية المفاوضات الثلاثية الخاصة بسد النهضة، والاهتمام الكبير الذي يوليه ترامب في هذا الصدد».

وكان من المتوقع أن توقع الدول الثلاث على اتفاق في واشنطن الأسبوع الماضي بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع ووقعت مصر فقط عليه بالأحرف الأولى.

