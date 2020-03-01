ترامب يعيّن راتكليف مديراً للاستخبارات الوطنية

المصدر: واشنطن - أ.ف.ب

عين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، النائب الجمهوري جون راتكليف، مديراً للاستخبارات الوطنية في الولايات المتحدة، وفي حال موافقة مجلس الشيوخ على التعيين، سيتولى راتكليف المنصب مكان ريتشارد غرينيل الذي أثار تعيينه مديراً بالإنابة للوكالة المشرفة على أجهزة الاستخبارات الأميركية، انتقادات شديدة.

وطُرح ترشيح راتكليف البالغ 53 عاماً بعد استقالة دان كوتس في يوليو الماضي، لكنه استُبعد وسط انتقادات حادة من الديمقراطيين، فعين ترامب الخبير في مكافحة الإرهاب جوزف ماغواير مديراً بالانابة، للإشراف على 17 وكالة من مجتمع الاستخبارات، بينها وكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي، لكنه أقال ماغواير قبل 10 أيام بعد أن أبلغ مسؤول كبير في الاستخبارات الكونغرس بأن الروس يتدخلون لدعم فوز ترامب بولاية ثانية.