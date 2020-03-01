واشنطن تتعهد بمواصلة العمل بشأن سد النهضة

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستواصل العمل مع مصر وإثيوبيا والسودان إلى أن توقع الدول الثلاث اتفاقاً بشأن سد النهضة الإثيوبي، فيما أكدت القاهرة أنها تتطلع إلى اقتداء السودان وإثيوبيا بمصر في قبول الاتفاق والتوقيع عليه قريباً، وأعربت عن أسفها لتغيب إثيوبيا عن الاجتماع الأخير في هذه المرحلة الحاسمة.

وتفصيلاً، قال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع مصر وإثيوبيا والسودان حتى توقيع الاتفاق الذي كان من المتوقع أن تبرمه البلدان الثلاثة في واشنطن الأسبوع الماضي بخصوص ملء وتشغيل السد الذي تبلغ كلفته أربعة مليارات دولار، لكن إثيوبيا تخلفت عن الاجتماع ووقعت مصر فقط عليه بالأحرف الأولى.

وقال منوتشين في بيان، إنه أجرى محادثات ثنائية منفصلة مع وزراء بارزين من مصر والسودان بعدما طلبت إثيوبيا تأجيل ما كان يفترض أن تكون الجولة الأخيرة من المحادثات، ولم يتضح بعد ما إذا كان من المقرر إجراء محادثات جديدة.

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن القاهرة تتطلع إلى اقتداء السودان وإثيوبيا بمصر في قبول الاتفاق والتوقيع عليه قريباً، وقالت إنه اتفاق عادل ومتوازن ويحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، مضيفة أنها «تأسف لتغيب إثيوبيا غير المبرر عن الاجتماع في هذه المرحلة الحاسمة من المفاوضات».

وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية في بيان إن السودان يؤكد على التزامه بعملية التفاوض لأجل الوصول إلى اتفاق شامل لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي بما يحفظ مصالح الدول الثلاث، وأوضح أن السودان يؤكد مرة أخرى على ضرورة التوصل لاتفاق شامل يتضمن تشغيلاً آمناً لسد النهضة قبل بدء عملية الملء الأول للسد.

• «الخارجية المصرية»: نأسف لتغيب إثيوبيا عن الاجتماع في هذه المرحلة الحاسمة.