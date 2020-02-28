571 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة في كوريا الجنوبية

المصدر: سيول - أ ف ب

سُجلت 571 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة في كوريا الجنوبية، وفق ما أعلنت السلطات الكورية الجنوبية الجمعة.

وهناك في المجمل 2337 إصابة بالفيروس في البلاد، وفق المراكز الكورية للمراقبة والوقاية من الأمراض. وكوريا الجنوبية هي ثاني دولة في العالم من حيث عدد الإصابات بعد الصين القارية (78824 إصابة) حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى في ديسمبر.

لليوم الثاني على التوالي، تسجّل سيول أكبر عدد إصابات جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، في العالم.

وأعلنت الصين القارية صباح الجمعة عن 327 إصابة جديدة بالمرض، وهو أدنى حصيلة يومية لإصابات جديدة تسجلها الصين خلال أكثر من شهر.

في المجمل، أُبلغ عن 2788 حالة وفاة في الصين القارية و13 في كوريا الجنوبية.