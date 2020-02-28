60 مصابا بـ "كورونا" و1000 شخص في الحجر الصحي في ألمانيا

المصدر: برلين - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الألمانية، اليوم الجمعة، أن هناك نحو 60 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، فيما تم وضع ألف شخص قيد الحجر الصحي.

وقالت متحدثة باسم الوزارة: "في الوقت الحالي لدينا ما يقرب من 60 حالة، وهو وضع متغير للغاية كما نقول دوما".

فيما أعلنت السلطات في منطقة هاينسبرغ في ولاية شمال الراين وستفاليا، أنه اضطرت إلى اتخاذ خطوات عاجلة للإبقاء على ألف مواطن قيد الحجر الصحي بعد مشاركة زوجين مصابين بكورونا في أحد الاحتفالات.

كما تم إغلاق المدارس ورياض الأطفال في المنطقة حتى يوم الاثنين، حيث بلغ عدد الحالات المرتبطة بالاحتفال إلى 20 حالة. وفي هامبورغ، أٌمر الآباء والأمهات والأطفال الذين كانوا على اتصال مع موظف مصاب بعيادة الجامعة بالبقاء في منازلهم لمدة 14 يوما.

وأمرت الحكومة الألمانية السلطات المحلية في 16 ولاية، بالاستعداد بخطط حديثة لوباء محتمل.

ويواصل الفيروس تفشّيه إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من 30 دولة تسبّب فيها بعشرات الوفيات وأكثر من 2500 إصابة.