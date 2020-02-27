وفاة سفير إيران السابق في مصر والفاتيكان بـ"كورونا"

المصدر: متابعات –الإمارات اليوم

أعلنت مواقع إيرانية، وفاة الدبلوماسي والسياسي الإيراني ورجل الدين، ورئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة السابق، سيد هادي خسروشاهي، بعد إصابته بفيروس كورونا القاتل في مدينة قم، وخضوعه للعلاج منذ أيام في إحدى مستشفيات العاصمة طهران.

ونقلت الخبر مواقع مصرية، وأضافت أن خسرو شاهى تولى رئاسة مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة لمدة 4 سنوات في الفترة من 2001 وحتى 2004، كما تولى منصب سفير إيران السابق في الفاتيكان ومستشار وزير الخارجية، وأكد موقع انتخاب الإيراني أن نتائج تحاليله لكورونا جاءت إيجابية.

وخسروشاهى ثالث مسئول يصاب بالفيروس، بعد إصابة نائب وزير الصحة إيراج حريرجى، ورئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني مجتبى ذو النور.