إيران: وفيات «كورونا» إلى 15 وإصابة مسؤول كبير وبرلماني

المصدر: طهران - وكالات

أصيب نائب وزير الصحة الإيراني، إيراج حريرجي، بفيروس «كورونا» المستجد، وفق ما أفاد مسؤول في الوزارة، أمس، في ظل تفشي المرض بالبلاد، والذي أودى بحياة 15 شخصاً.



وقال مستشار وزير الصحة الإعلامي، علي رضا وهاب زاده، في تغريدة، إن «اختبار كورونا المستجد الذي أجري لحريرجي، نائب وزير الصحة الذي كان بالصفوف الأمامية في مكافحة فيروس كورونا، جاء بنتيجة إيجابية».



من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، أن نائب وزير الصحة أصيب بالفيروس، وهو الآن قيد الحجر الصحي.



وحريرجي كان يعاني سعالاً متكرراً، بينما تصبب عرقاً خلال مؤتمر صحافي مشترك، الإثنين، مع المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي.



من جهة أخرى، قال عضو بالبرلمان يمثل طهران، أمس، إن الاختبارات أثبتت إصابته بالفيروس.



وكتب محمود صادقي، على «تويتر»: «اختبارات كورونا الخاصة بي جاءت إيجابية، ليس لدي أمل كبير في الاستمرار بالحياة في هذا العالم».



وفي وقت سابق، أمس، أعلنت إيران ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا الجديد في البلاد إلى 15 شخصاً، فيما سجلت 34 حالة إصابة جديدة بالمرض، ليرتفع العدد إلى 35.



ودعت وزارة الصحة الإيرانيين إلى البقاء في منازلهم، خشية انتشار أوسع للمرض القاتل.