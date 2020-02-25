ماذا قالت صفحة "أنا آسف يا ريس" بعد وفاة حسني مبارك ؟

نعت صفحة "أنا آسف يا ريس" الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، بنشر فيديو لمواقف الراحل وفي الخلفية مقاطع من أغنية "مع السلامة يا حبيبي وبأمان" للفنانة شيرين عبدالوهاب.

وعنونت الصفحة الفيديو قائلة: "مع السلامة يا حبيبي وبأمان.. عمري ما هقول يوم عليك ماضي".

وفي منشور آخر، اقتبست الصفحة إحدى الجمل السابقة للراحل مبارك، قال فيها: "إن حسني مبارك يعتز بما قضاه من سنين طويله في خدمة مصر وشعبها، إن هذا الوطن العزيز هو وطني مثلما هو وطن كل مصري ومصرية فيه عشت وحاربت من أجله وعلى أرضه أموت".

وكان التلفزيون الرسمي المصري أعلن اليوم الثلاثاء، وفاة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، عن عمر ناهز الـ91 عاماً

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