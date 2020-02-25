6 قتلى بغارات إسرائيلية قرب دمشق

المصدر: عواصم - أ.ف.ب

أدت غارات شنتها إسرائيل، الليلة قبل الماضية، على موقع لحركة «الجهاد» الفلسطينية قرب دمشق، إلى مقتل ستة من «المقاتلين» على الأقل، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بينهم العنصران اللذان أعلنت سرايا القدس مقتلهما.

وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، إن القصف الإسرائيلي تسبب «بمقتل أربعة مقاتلين موالين لإيران، أحدهم سوري، فيما لم يتمكن من تحديد جنسيات الثلاثة الآخرين، بالإضافة إلى عنصري الجهاد الإسلامي».

وأوضح أنّ «قوات إيرانية كانت موجودة داخل المقر، الذي جرى استهدافه». وكانت وزارة الدفاع السورية ذكرت، في وقت سابق، أن الطيران الإسرائيلي قام من خارج المجال الجوي السوري، ومن فوق الجولان المحتل باستهداف محيط دمشق بأكثر من موجة من الصواريخ، مؤكدة أن الدفاعات الجوية تصدت ودمرت معظمها قبل الوصول إلى أهدافها.