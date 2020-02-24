نتنياهو: نستعد لبسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية

المصدر: متابعات – سمير سعيد

قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تعمل على مسح مناطق الضفة الغربية، تمهيداً لبسط السيادة الإسرائيلية عليهما.

وكتب على "تويتر"، اليوم الاثنين: "طاقمان، إسرائيلي وأميركي، يعملان على مسح مناطق يهودا والسامرة تمهيدا لبسط السيادة الإسرائيلية عليهما، اجتمعا اليوم لأول مرة في مدينة أريئيل".

وصرح نتنياهو في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، في إبريل الماضي، أنه بعد الاعتراف الأميركي بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان، تجري مناقشات أيضا حول ضم الضفة الغربية، قائلا: "نحن نناقش أيضا تطبيق السيادة الإسرائيلية على معاليه أدوميم وغيرها من الأمور".

الطاقمان الإسرائيلي الأمريكي اللذان يعملان على مسح مناطق يهودا والسامرة تمهيدًا لبسط السيادة الإسرائيلية عليها اجتمعا اليوم لأول مرة في مدينة أريئيل.



عملية المسح ستكتمل بأسرع وقت ممكن لأننا نحدد فيها ملامح لها تداعيات تاريخية! pic.twitter.com/i6XSOY1eaD — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 24, 2020