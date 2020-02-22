لبنان يؤكد أول إصابة بـ «كورونا» ويشتبه في حالتين أخريين

المصدر: بيروت ■وكالات

قال وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، إن لبنان أكد، أمس، أول إصابة بفيروس كورونا، ويتابع حالتين أخريين محتملتين، بعد التحقق من حالة إصابة لامرأة عمرها 45 عاماً، وصلت من إيران، أول من أمس.

وذكر الوزير في مؤتمر صحافي أن المرأة المصابة نُقلت مباشرة من طائرة قادمة من مدينة قم الإيرانية، أمس، إلى الحجر الصحي، بعد أن ظهرت عليها أعراض المرض.

وأضاف أنها معزولة في مستشفى رفيق الحريري في بيروت، وأن شخصين آخرين كانا على الرحلة القادمة من قم، ويشتبه في حملهما للفيروس، سينقلان إلى المستشفى للخضوع للحجر الصحي أيضاً. وأشار إلى أنه «تم تشخيص الحالة في أقل من 12 ساعة، وهذا أمر إيجابي، وأنه لا داعي لإعلان حالة طوارئ حتى الساعة»، مشدداً على «عدم إثارة حالات الهلع، لأنها غير ضرورية».

وأشار وزير الصحة إلى أن «اللجنة تتابع الأحداث أولاً بأول، ولن نتخذ أي إجراء بوقف الرحلات إلا بعد التشاور مع رئيس الحكومة واللجنة الوطنية المكلفة، فهذا التدبير سابق لأوانه». ولفت إلى أن «نسبة الوفيات بسبب الفيروس في العالم 2.3%، ونسبة الانتشار سريعة».

ودعا وزير الصحة المواطنين إلى «عدم الاختلاط مع المصابين بالأمراض التنفسية الموجودين في الحجر المنزلي، والاهتمام بالنظافة، وغسل اليدين المتكرر، واتباع آداب السعال».

وطلب الوزير من «جميع الوافدين من إيران التزام الحجر المنزلي لـ14 يوماً منذ وصولهم».

وأعلن أن «العلاج هو وقائي، ولا يوجد أي علاج آخر في العالم». مشيراً إلى أنه يتم «التواصل مع كل المسافرين الذين كانوا على متن الطائرة»، مشيراً إلى متابعة التطورات.

وقال مصدر بمطار رفيق الحريري الدولي إن الطائرة التابعة لشركة «ماهان إير» وصلت أمس وعلى متنها 125 راكباً. وقالت السلطات الإيرانية إن انتشار فيروس كورونا في إيران، الذي أودى حتى الآن بحياة أربعة أشخاص، بدأ في مدينة قم.

- وزير الصحة اللبناني أكد أنه لا داعي لإعلان حالة طوارئ.