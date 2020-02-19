بولتون يتخوف من منع البيت الأبيض نشر كتابه

المصدر: واشنطن - رويترز

عبر مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، جون بولتون، عن قلقه بشأن منع البيت الأبيض لكتابه الذي لم ينشر بعد، مشيراً إلى أنه يجب أن يتمكن من الرد على التغريدات التي ينشرها الرئيس دونالد ترامب عنه. وتلك هي أولى التصريحات العلنية لبولتون منذ تبرئة ترامب خلال مساءلة في مجلس الشيوخ، وأدلى بها في ندوة أقيمت بجامعة ديوك في ولاية نورث كارولاينا، وقال: «أتمنى في النهاية أن أتمكن من نشر الكتاب. أتمنى ألّا يُمنع». ولدى سؤاله عن انتقادات ترامب له على موقع «تويتر»، قال: «إن الرئيس ينشر تغريدات لكن لا يسعني التحدث في الأمر، هل هذا عدل؟». وأبلغ البيت الأبيض بولتون في يناير الماضي أن مسودة كتابه تحتوي في ما يبدو «كمية كبيرة من المعلومات السرية»، ولا يمكن نشره في شكله الحالي، وأكد بولتون أن البيت الأبيض لايزال يراجع مسودة الكتاب.