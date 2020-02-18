70 ألف إصابة و1765 وفاة بفيروس «كورونا» في الصين

المصدر: بكين - وكالات

تخطى عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد في الصين 70 ألف إصابة، أمس، وارتفع عدد الوفيات إلى 1765 حالة بعد تسجيل 100 وفاة في مقاطعة هوبي، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى في ديسمبر الماضي قبل أن ينتشر في الصين وخارجها، فيما بدأ خبراء دوليون اجتماعات مع نظرائهم الصينيين لمناقشة كيفية التصدي للوباء.

وسجل عدد الإصابات الجديدة زيادة كبيرة الأسبوع الماضي، بعد أن غيرت السلطات في هوبي معايير إحصاء الإصابات لتشمل الأشخاص الذين يتم تشخيصهم من خلال تصوير الرئتين، وتزامنت الإحصائية الجديدة مع إعلان منظمة الصحة العالمية أن خبراء دوليين ضمن مهمة مشتركة بقيادة المنظمة، وصلوا إلى بكين وأجروا أول اجتماع لهم مع نظرائهم الصينيين.

وكتب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نتطلع إلى التعاون الحيوي المهم الذي يسهم في المعرفة الدولية بشأن تفشي وباء كوفيد-19».

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الصينية مي فينغ: «يمكننا ملاحظة أثر إجراءات المراقبة والوقاية في مختلف أنحاء البلاد».

وفرضت السلطات الصينية الحجر الصحي على قرابة 56 مليون شخص في هوبي وعاصمتها ووهان، وعزلت فعلياً المقاطعة عن بقية أنحاء البلاد في مسعى غير مسبوق لاحتواء الفيروس، وأعلنت سلطات هوبي تشديد القيود على الحركة في أنحاء المقاطعة، وتشمل تلك القيود تعليمات واسعة بأن يتم عزل مجمعات سكنية وقرى عن زائرين غير ضروريين، وفرض إدارة صارمة على خروج الأهالي من منازلهم، وطبقت السلطات المحلية في أماكن أخرى في الصين تدابير لمحاولة وقف انتشار الفيروس.

وقامت بلدية بكين بتفعيل قرار يفرض على الناس القادمين إلى العاصمة، الخضوع لحجر صحي ذاتي لمدة 14 يوماً.

• العاصمة الصينية تفرض على زائريها الخضوع لحجر صحي ذاتي لمدة 14 يوماً.