أبي أحمد يصل إلى الإمارات لبحث علاقات الصداقة

المصدر: أبوظبي -وام

وصل رئيس وزراء جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الدكتور أبي أحمد، إلى البلاد اليوم في زيارة لدولة الإمارات تستغرق عدة أيام.

وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي.

ورحب سموه بضيف البلاد في قاعة كبار الزوار، وجرى خلال اللقاء بحث علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وأثيوبيا وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

كما تمت مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء الإثيوبي السيدة الأولى بجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية زيناش تياشو، ووزيرة الثقافة والسياحة، الدكتورة هيروت كاساو، وزيرة العائدات أدانش اببي، ووزيرة السلام موفريحات كامل.