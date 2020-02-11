مصر:المولود رقم 100 مليون بنت اسمها ياسمين

المصدر: متابعات –الإمارات اليوم

عقد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ظهر اليوم، مؤتمراً صحفياً للإعلان عن وصول عدد سكان مصر بالداخل لنحو 100 مليون نسمة، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، ووزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، اللواء خيرت بركات، ويستعرض المؤتمر أبرز وأهم وأحدث معدلات الزيادة الطبيعية وتأثير تلك الزيادة على التنمية الاقتصادية.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن مصادر رسمية مصرية أن المولود رقم 100 مليون بنت، اسمها ياسمين من محافظة المنيا، وذلك بعدما سجلت الساعة السكانية المعلقة بمبني الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، منذ قليل وصول تعداد مصر لـ100 مليون نسمة، وهو حدث لن يتكرر قبل سنوات طويلة.

ويعتبر النمو السكاني في مصر من أعلى المعدلات بين دول العالم، نتيجة ارتفاع معدلات المواليد الناتج عن معدلات الخصوبة المرتفعة، مقارنة بانخفاض معدلات الوفيات، وهو ما أدى إلى وجود هرم سكاني ذو قاعدة عريضة من السكان أقل من سن العمل وما يمثله ذلك من عبء على المجتمع إضافة إلى فئة كبار السن.

ومع وصول عدد السكان إلى هذا الرقم تكتسب التركيبة السكانية لمصر أهمية كبيرة للتعرف على أبرز خصائصها، من حيث التوزيع النسبي للفئات العمرية من الأطفال والشباب وكبار السن، ونسب الذكور إلى الإناث، وتوزيع السكان بين الريف والحضر.

وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مجموعة من أهم ما يميز التركيبة السكانية في مصر، وأبرزها نسب الشباب بين الفئات العمرية، ومجموعة من المؤشرات الأخرى وتشمل ما يلي:

بلغ عدد الشباب في الفئة العمرية "18 ـ 29 سنة" نحو 20.2 مليــون نسمة بنسبة 21% من إجمالي السكان "50،6% ذكور، 49،4% إناث" وذلك وفقا لتقديرات السكان خلال عام 201، بلغ عدد الأسـر التي يرأسها شباب نحو مليوني و877 ألف و14 أسرة بنسبة 12.3% من إجمالي الأسـر، ونحو %44.6 من إجمالي الشباب يستخدمون الحاسب الآلي "47،8% ذكور، 44،6% إناث"، ونحو 47،4% من إجمالي الشباب يستخدمون الإنترنت "51،9% ذكور، 42،8% إناث".

كما استحوذت محافظة القاهرة على أعلــى نسبــة للشباب مستخدمي وسائــل تكنــولوجيا المعلومات 13،5% "13% ذكور، 14،1% إناث"، وبلغت نسبة مساهمة الشباب "18 -29 سنة" نحو %46.1 في قوة العمل طبقاً لبيانات مسح القوى العاملة عام 2017، "63،4٪ ذكور، 27،5٪ إناث"، 9،1٪ منهم أميين و43،8٪ من حاصلين على مؤهل متوسط، 24،2% حاصلين على مؤهل جامعي فأعلى.