الجيش المصري يحبط هجوما إرهابيا ويقتل 10 مسلحين

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلن الجيش المصري، مساء الأحد، إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف نقطة عسكرية في محافظة شمالي سيناء، مما أدى إلى مقتل 10 مسلحين، متحدثا أيضا عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفه.

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، في بيان «إن القوات المسلحة تمكنت من إحباط الهجوم الإرهابي، نتيجة ليقظة جنود قوة الارتكاز الأمنية التي تصدت للعناصر الإرهابية».

وأضاف الرفاعي أن الجنود اشتبكوا مع العناصر الإرهابية وقتوا 10 منهم، ودمروا سيارة دفع رباعي كانوا يستخدمونها.

وخلال تبادل إطلاق النار مع العناصر الإرهابية، استشهد وأصيب ضابطان وخمسة عسكريين مصريين، وفق ما قال المتحدث العسكري.

وقال الرفاعي إن القوات المصرية تنفذ عمليات تمشيط لملاحقة العناصر الإرهابية في المنطقة.

وأكدت القوات المسلحة المصرية والشرطة على استمرار جهودهما قي القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره.

وهذه أول مرة تحاول فيها عناصر إرهابية استهداف قوات عسكرية مصرية في عام 2020.

وكانت قوات أمنية مصرية قتلت في ديسمبر 2019، ثلاثة إرهابيين، كانوا يخططون لشن اعتداءات على قوات الأمن والجيش في شمالي سيناء.

