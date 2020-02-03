تسجيل أول وفاة بـ «كورونا الجديد» خارج الصين.. وإجلاء رعايا 6 دول عربية من ووهان

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت الفلبين، أمس، تسجيل أول حالة وفاة خارج الصين، بسبب تفشي‭‭ ‬‬فيروس كورونا الجديد‭‭ ،‬‬في الوقت الذي ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالمرض في الصين، منشأ الفيروس، إلى 14 ألف حالة، كما وصل عدد الوفيات جراء الفيروس في الصين إلى 304 حالات، فيما تم إجلاء رعايا ست دول عربية، هي: السعودية ومصر والمغرب، والجزائر وتونس وليبيا، من ووهان.

وقالت إدارة الصحة الفلبينية إن المتوفى رجل صيني يبلغ من العمر 44 عاماً، من مدينة ووهان في إقليم هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، وتوفي بعد تدهور حالته إلى التهاب رئوي، وأفادت الأنباء بأن الرجل كانت ترافقه امرأة صينية (38 عاماً) من ووهان أيضاً.

وأعلنت الصين ضخ مبالغ كبيرة من السيولة في الاقتصاد لمساعدته على مقاومة صدمة فيروس كورونا الجديد، وسيضخ البنك المركزي الصيني، اعتباراً من اليوم، 1200 مليار يوان (156 مليار يورو) للحد من تأثير الوباء، فيما أعلن وزير الصحة الألماني، ينس شبان، أمس، أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تعتزم إجراء مشاورات حول تبني نهج مشترك في مواجهة عدوى فيروس كورونا المتحور.

وهبطت طائرة تقل 250 فرنسياً وأوروبياً قادمة من ووهان، أمس، في قاعدة جوية عسكرية في إيستر بجنوب فرنسا، وذكرت وكالات أنباء روسية أن طائرات عسكرية ستجلي نحو 130 روسياً من إقليم هوبي.

عربياً، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن استقبال 10 طلاب سعوديين، بعد أن تم إجلاؤهم من منطقة ووهان الصينية، وتم نقل الطلاب برفقة طواقم طبية متخصصة إلى سكن مناسب تم تجهيزه بالكامل لهم، حيث سيتم عزلهم احتياطياً لمدة أسبوعين، حتى يتم التأكد من سلامتهم وإجراء جميع الفحوص المخبرية للاطمئنان عليهم.

وتوجهت طائرة مصرية إلى مدينة ووهان الصينية، أمس، لإجلاء الرعايا المصريين المقيمين فيها، كما تم اتخاذ إجراءات احترازية من قبل فريق الحجر الصحي في مطار القاهرة.

وأمر الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، أمس، بإجلاء الرعايا الليبيين والتونسيين على متن طائرة جزائرية تم إرسالها لنقل الرعايا الجزائريين من ووهان الصينية.

ووصلت إلى المغرب، أمس، طائرة تقل رعايا مغاربة تم إجلاؤهم من ووهان، وعددهم 167 شخصاً، بينهم 52 امرأة، وسيتم وضعهم تحت مراقبة طبية لمدة 20 يوماً، واستقبلهم طاقم من أطباء مدنيين وعسكريين، وسيرافقهم إلى مستشفى في مدينة مكناس والمستشفى العسكري بالرباط، بحسب بيان لوزارة الصحة المغربية.

وقرر الأردن منع الصينيين، الذين لم يمض على مغادرتهم بلادهم أسبوعين، من دخول أراضي المملكة، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد، كما أعلن العراق أنه لن يسمح للأجانب الوافدين من الصين بدخول البلاد، بسبب مخاوف من انتشار الفيروس.