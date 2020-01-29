نتنياهو: ترامب أفضل صديق لإسرائيل

المصدر: واشنطن - د ب أ

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعلاقته الشخصية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، واصفاً ترامب بأنه «أفضل صديق لإسرائيل على الإطلاق».



ورأى نتنياهو أن الفلسطينيين لن يحصلوا على صفقة أفضل من خطة السلام المقترحة من جانب ترامب، وقال في تصريحات لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أعتقد أنه مع مرور الوقت سوف يرون أنهم لن يحصلوا أبدا على صفقة أفضل، وهذه هي فرصة العمر لإسرائيل وللفلسطينيين».

