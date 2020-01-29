شي جين بينغ: الصين تخوض معركة خطرة ضد «فيروس شيطان»

المصدر: عواصم - وكالات

قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إن بلاده تخوض معركة خطرة ضد فيروس كورونا الجديد، الذي وصفه بأنه «شيطان»، وتعهّد بالشفافية في الجهود التي تبذلها الحكومة لاحتواء المرض، فيما ارتفع عدد الوفيات في الصين جراء الفيروس إلى 106.

وقال في لقاء مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جبرييسوس: «الوباء شيطان، ولا يمكننا أن نتركه يختبئ، لطالما تبنّت الحكومة الصينية موقفاً منفتحاً وشفافاً ومسؤولاً، للكشف في أسرع وقت ممكن عن معلومات بشأن الوباء».

ومن جانبه، أبدى جبرييسوس ثقته بقدرة الصين على احتواء فيروس كورونا الجديد، ودعا إلى الهدوء، وقال إنه لا يؤيد إجلاء للرعايا الأجانب من الصين، وأكد أنه يوافق على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الصينية لكبح انتشار الفيروس.

إلى ذلك، أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، أمس، أن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا ارتفع إلى 106، وأوضحت أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 4515 حالة.

وأعلنت شركة النقل العام في العاصمة بكين، عبر حسابها على موقع «ويبو»، أنها ستعلق معظم خدمات الحافلات إلى إقليم هوبي المجاور، الذي ظهر الفيروس فيه، اعتباراً من أمس، لاحتواء تفشي الفيروس.

وظهرت حالات إصابة بالفيروس الشبيه بالإنفلونزا في مزيد من الدول، أحدثها سريلانكا وألمانيا، إلا أنه لم تحدث أي وفيات خارج الصين، وذكر خبراء صينيون، أمس، أن التعرض لعطس وسعال شخص مصاب هو «الطريقة الرئيسة لانتقال العدوى».

وفعّل الاتحاد الأوروبي نظامه الداخلي للإنذار السريع لمشاركة المعلومات، حيث يراقب تفشي فيروس كورونا الجديد، بعد ظهور أولى حالات الإصابة بالتكتل في فرنسا وألمانيا.