الجيش السوري يدخل ثانية أكبر مدن محافظة إدلب

المصدر: دمشق - وكالات

دخلت قوات الجيش السوري، أمس، مدينة معرة النعمان، ثانية أكبر مدن محافظة إدلب، في شمال غرب سورية، وسط اشتباكات وقصف عنيف، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن، لوكالة «فرانس برس»: «أصبحت المدينة مطوقة بالكامل، وبدأت قوات الجيش السوري عملية اقتحامها من الجهة الغربية»، مشيراً إلى أن اشتباكات، يرافقها قصف جوي روسي - سوري، دارت في القسم الغربي من معرة النعمان، التي باتت شبه خالية من السكان.

ومن جانبها، قالت وزارة الدفاع التركية، أمس، إنها سترد بأقوى وسيلة على أي هجوم‭‭ ‬‬تشنه قوات الجيش السورية على مواقع المراقبة التابعة لها في إدلب.

إلى ذلك، ذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا» أن وحدات من الجيش السوري العاملة في حلب، نفذت ضربات مكثفة ومركزة على تجمعات وتحصينات التنظيمات المسلحة في مناطق انتشارها غرب حلب وجنوبها الغربي.

وأوضحت الوكالة أن الجيش نفذ رمايات بسلاحي المدفعية والصواريخ دمر خلالها تحصينات ومخازن ذخيرة.