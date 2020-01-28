ترامب يعلن رسميا خطة السلام: فرصة للطرفين ضمن حل الدولتين

المصدر: واشنطن - وكالات

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميا مساء اليوم خطته للسلام في الشرق الأوسط من داخل البيت الأبيض، قائلا أن رؤيته "توفر فرصة للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي ضمن حل الدولتين".

وشدد ترامب على أن القدس ستظل "عاصمة غير مقسمة"، و "مدينة آمنة ومفتوحة لكل الديانات".

وقال الرئيس الأميركي إن الخطة "ستضاعف أراضي الفلسطينيين ستوفر عاصمة لدولتهم".

وأضاف ترامب أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أبلغه أن "الخطة المقترحة ستكون منطلق المفاوضات المباشرة".

وكشف ترامب أن الخطة تتضمن "العمل على تحقيق اتصال جغرافي بين أراضي الدول الفلسطينية"، وكذلك "ربط الدولة الفلسطينية بطرق وجسور بين غزة والضفة الغربية".

وذكر ترامب أنه أكد للرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في رسالة، الثلاثاء، عن "وقوف واشنطن إلى جانبه إذا قرر المضي بالخطة".

وقال ترامب "اليوم نخطو خطوة كبيرة في إتجاه السلام"، مشيرا إلى أن خطته للسلام "مختلفة جوهريا عن الخطط السابقة".

وأكد أن "الشعب الفلسطيني يستحق فرصة لتحسين مستقبله"، وأنه يريد من هذه الخطة أن "توفر للفلسطينيين فرصة تاريخية في إنشاء دولتهم".

وأوضح الرئيس الأميركي أن "صياغة سلام بين إسرائيل والفلسطينيين مهمة صعبة ومعقدة".

وعن الجانب الاقتصادي من الخطة ،أوضح ترامب أن "الخطة الجديدة ستوفر 50 مليار دولار للفلسطينيين".

وكشف الرئيس الأميركي أن "خطة السلام تتألف من 80 صفحة، وهي الأكثر تفصيلا على الإطلاق".

وقبيل ساعات قليلة من إعلانها، قال مصدر مقرب من فريق السلام المطلع على خطة الرئيس الأميركي للسلام ، والتي عُرفت إعلامياً بـ"صفقة القرن" وأحاطتها السرية التامة على مدى 3 سنوات، أن المعلومات تفيد أن الخطة تتضمن حل الدولتين: دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.

كما ستبقي الخطة على الوضع الحالي والخاص بالحرم الشريف تحت إشراف المملكة الأردنية الهاشمية.

والخطة الكاملة، التي عمل عليها فريق السلام بقيادة مستشار الرئيس الأميركي وصهره غارد كوشنر، بحثها ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو وخصمه الانتخابي زعيم حزب "أبيض أزرق" بيني غانتس، ولم يناقشها مع الفلسطينيين.

وأعلنت السلطة الفلسطينية قبل كشف ترامب عن خطته، رفضها لـ"صفقة القرن"، وحثت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي على مقاطعتها.

وكان نتنياهو قال إن «صفقة القرن هي فرصة القرن ولن نفوتها». كما أشاد بها بيني غانتس باعتبارها «مهمة، وتمثل حدثا تاريخيا، وقال إنه سيعمل على تطبيقها على الفور بعد انتخابات عامة سينافس فيها نتنياهو في مارس.