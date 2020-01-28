تحطم طائرة عسكرية في الجزائر ومقتل ضابطين

المصدر: الجزائر - أ ف ب

قتل ضابطان جزائريان في تحطم طائرتهما العسكرية على بعد نحو 400 كلم شرق العاصمة الجزائرية، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع اليوم الثلاثاء.



وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم فتح تحقيق لتحديد "ملابسات وأسباب حادث سقوط طائرة السوخوي سو-30 أثناء القيام بطلعة تدريبية ليلية".



وأضافت أن "الطائرة تحطمت في مكان خالٍ من السكان بضواحي مشتة شيموط على بعد 16 كلم من بلدية عين الزيتون بولاية أم البواقي، ما أسفر عن استشهاد قائد الطائرة ومساعده".



ووقعت في الأعوام الأخيرة حوادث عدة شملت طائرات عسكرية جزائرية، وأسفرت عن مئات الضحايا، ففي أبريل 2018 تحطمت طائرة إليوشن-76 أثناء إقلاعها، جنوب العاصمة، وقتل 257 راكباً كانوا على متنها، أغلبهم عسكريون، في أسوء كارثة جوية في تاريخ البلاد، وفي فبراير 2014 قتل 77 شخصاً - عسكريون وأفراد من عائلاتهم - في حادث تحطم طائرة هيركوليس س-130 شرق العاصمة.

