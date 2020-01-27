بومبيو يتهم مراسلة بالكذب بعد مقابلة اتسمت بالحدة

المصدر: واشنطن - رويترز

اتهم وزير الخارجية الأميركي مراسلة لمحطة الإذاعة الوطنية بالكذب عليه، وخرق «القواعد الأساسية للصحافة واللياقة»، بعد أن قالت إن بومبيو سبها مراراً بعد مقابلة اتسمت بالحدة.

وقالت مراسلة المحطة ماري لويس كيلي، إن بومبيو استخدم مراراً كلمة نابية خلال انتقاد حاد عقب أن سألته عن أوكرانيا والسفيرة الأميركية المقالة لدى كييف خلال مقابلة استمرت تسع دقائق، فيما ردّ بومبيو في بيان بأن كيلي كذبت عليه مرتين الأولى عند التجهيز للمقابلة، ثم كذبت عليه مرة أخرى عند الاتفاق على إجراء حوار بعد المقابلة ليس للنشر.

وأضاف: «إنه أمر مخزٍ أن تختار هذه المراسلة خرق القواعد الأساسية للصحافة واللياقة، هذا مثال آخر يوضح كيف أن الصحافة أصبحت غير متوازنة في سعيها لإيذاء الرئيس دونالد ترامب وإدارته».