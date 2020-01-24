مليونية عراقية اليوم.. والسفارة الأميركية تحذر بملصق «رادع»

المصدر: بغداد - وكالات

دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، أمس، أنصاره إلى المشاركة الواسعة في «تظاهرة مليونية سلمية» للمطالبة بإخراج القوات الأميركية من العراق، المقررة أن تنطلق، اليوم، بحي الكرادة في بغداد.

وأعلنت فصائل في ميليشيات الحشد الشعبي الموالية لإيران نيتها المشاركة في التظاهرة المليونية.

وكانت ميليشيات الحشد الشعبي نظمت مسيرة لأنصارها في اليوم الأخير من عام 2019، أمام السفارة الأميركية قبل اقتحامها، ما أدى إلى تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، التي اتهمت الأولى بالضلوع في اقتحام السفارة.

وعلقت السفارة الأميركية في العاصمة العراقية بغداد، أمس، ملصقاً تحذيرياً على جدار إسمنتي يقع أمام مجمعها المحصن بشدة، قبل يوم من تظاهرة مليونية مناهضة لوجود واشنطن في العراق.

وجاء في التحذير: «لا تتجاوز هذه النقطة.. سنتخذ بحقك إجراءات رادعة في حالة محاولتك التجاوز».

وربما تحاول السفارة الأميركية من وراء هذا التحذير تجنب سيناريو اقتحام حرمها، في آخر يوم من ديسمبر الماضي.

يأتي ذلك في وقت قُتل متظاهر عراقي شاب بالرصاص الحي، الليلة قبل الماضية، في مدينة البصرة الجنوبية، بحسب ما قال مصدر أمني ولجنة حقوقية لوكالة «فرانس برس»، أمس، ليرتفع إلى 12 عدد قتلى الاحتجاجات خلال ثلاثة أيام في العراق.

- أعلنت فصائل في «الحشد الشعبي» الموالية لإيران نيتها المشاركة في المسيرة المليونية.