بالصور.. وفد من "الكونغرس" يزور العريش ويشيد بالجيش المصري

المصدر: متابعات - شريف مهدي

قام وفد أميركي يضم 6 من مساعدى أعضاء الكونغرس من الحزبين الجمهوري والديموقراطي بزيارة إلى محافظة شمال سيناء المصرية، في إطار علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأميركية في المجالات المختلفة، والمساعي المشتركة لدعم السلام والتنمية والتصدي للتحديات الراهنة.

وأشاد الوفد بجهود القوات المسلحة المصرية فى تحقيق الأمن والاستقرار، وعودة الحياة إلى طبيعتها بشمال سيناء فضلاً عن توفير كافة المتطلبات المعيشية لأهالي المحافظة.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن برنامج الزيارة شمل لقاء محافظ شمال سيناء، وتفقد بعض المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العريش في مجال التنمية الاقتصادية، وزيارة محطة تحلية المياه الجاري إنشاؤها في العريش.

وأشاد أعضاء الوفد الأميركي بأهمية علاقات التعاون التي تربط مصر والولايات المتحدة فى جميع المجالات، مؤكدين أهمية التنسيق والتشاور بين البلدين على كافة الأصعدة فى ظل ما تبذله مصر من جهود فى مواجهة الإرهاب.