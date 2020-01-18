بالفيديو.. الاحتلال يضرب عجوزاً فلسطينية ويطرحها أرضاً

المصدر: القدس المحتلة - وكالات

اعتقل جنود الاحتلال سيدة فلسطينية، ظهر اليوم السبت، في منطقة باب العامود أمام إحدى بوابات البلدة القديمة بمدينة القدس الشرقية المحتلة، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

ونقلت وكالة معا الإخبارية أن جنود الاحتلال اعتقلوا السيدة بعد الاعتداء عليها بالضرب.

وقال شهود عيان، إن عناصر من الشرطة الإسرائيلية اعتدوا على السيدة الفلسطينية بالضرب وألقوها أرضا قبل اعتقالها ونقلها إلى أحد مراكز التحقيق.

وزعمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أن السيدة الفلسطينية، التي لم يتم الكشف عن اسمها، حاولت طعن أحد عناصر الشرطة قبل اعتقالها.

وأضافت أن شرطيا إسرائيليا أصيب بجروح طفيفة في رأسه خلال تحركه لاعتقال السيدة الفلسطينية.

فيما أوضح شهود عيان، أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أغلقت منطقة باب العامود أمام حركة المواطنين الفلسطينيين لفترة من الوقت عقب الحادث مباشرة.

يذكر أن عناصر الشرطة الإسرائيلية ينتشرون بكثافة منذ سنوات في منطقة باب العامود، حيث يوقفون فلسطينيين ويخضعونهم لعمليات تفتيش استفزازية.

وشهدت باب العامود استشهاد العديد من الفلسطينيين في السنوات الماضية على يد سلطات الاحتلال، بزعم تنفيذ عمليات طعن أو محاولة الطعن.