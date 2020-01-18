الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار فشل في حماية المدنيين بإدلب

المصدر: جنيف - رويترز

دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، أمس، لوقف فوري للقتال في إدلب قائلة إن وقف إطلاق النار الأخير في سورية «فشل مرة أخرى في حماية المدنيين».

وقالت باشليه في بيان بشأن وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض تطبيقه قبل نحو أسبوع «من المفجع للغاية استمرار قتل مدنيين كل يوم في ضربات صاروخية من الجو والبر».

وقالت الأمم المتحدة أول من أمس، إن نحو 350 ألف سوري معظمهم نساء وأطفال فروا منذ أوائل ديسمبر لمناطق قريبة من الحدود مع تركيا، مع تجدد هجوم مدعوم من روسيا على إدلب التي تسيطر عليها المعارضة.