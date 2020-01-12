رئيس الوزراء الفرنسي يقدّم عرضاً جديداً بشأن إصلاح أنظمة التقاعد

المصدر: باريس - د.ب.أ

نظّمت النقابات العمالية المتشددة في فرنسا احتجاجات، أمس، في أنحاء البلاد لليوم الخامس على التوالي، ضد إصلاح أنظمة التقاعد، الذي يتبناه الرئيس إيمانويل ماكرون. ومن المقرر أن يقدم رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، عرضاً جديداً للنقابات العمالية، وقال إنه من الممكن أن يشكّل أساساً للتوصل إلى حل وسط. ويصرّ الاتحاد على أن تسحب الحكومة الخطط الخاصة برفع سن المعاش من 62 عاماً إلى 64 للحصول على معاش تقاعدي كامل. وأعرب فيليب عن إصراره على أن يُستبدل بأنظمة التقاعد في فرنسا، التي يصل عددها إلى 42 نظاماً، نظام وطني شامل.