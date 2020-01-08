«فيس بوك» تزيل تسجيلات فيديوهات قبيل الانتخابات الأميركية

المصدر: واشنطن - رويترز

أعلنت الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنها ستزيل أي تسجيلات مصورة محرفة أو غيرها من المواد التي جرى التلاعب بها من على منصتها، لكنها لن تزيل المواد الساخرة، في خطوة تهدف إلى الحد من التضليل الإعلامي، قبيل انتخابات الرئاسة الأميركية.

وقالت الشركة ومقرها كاليفورنيا، في تدوينة، إنها ستزيل المواد الإعلامية المضللة، إذا كانت خضعت لتكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي، التي تدمج أو تستبدل أو تضيف محتوى، وذكرت «فيس بوك» أنها، في إطار سياستها الجديدة، لن تزيل تسجيلاً أجريت عليه تعديلات كبيرة، ليظهر رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، غير متماسكة، وكأنها تتعثر في نطق الكلمات مراراً وتكراراً، لافتة إلى أن الفيديو لا تنطبق عليه معايير هذه السياسة.