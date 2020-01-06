السعودية تدين التصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي

المصدر: الرياض وطرابلس ■ وكالات

أعربت السعودية عن رفضها وإدانتها للتصعيد التركي الأخير في الشأن الليبي، وندّدت المملكة بموافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، واعتبرت ذلك انتهاكاً لقرارات مجلس الأمن الصادرة بشأن ليبيا وتقويضاً للجهود الأممية الرامية لحل الأزمة الليبية، ومخالفة للموقف العربي الذي تبناه مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 31 ديسمبر الماضي.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، أمس، أن «هذا التصعيد التركي يُشكل تهديداً للأمن والاستقرار في ليبيا، وتهديداً للأمن العربي والأمن الإقليمي، كونه تدخلاً في الشأن الداخلي لدولة عربية في مخالفة سافرة للمبادئ والمواثيق الدولية».

إلى ذلك، أعلن الناطق الرسمي باسم قوات حكومة طرابلس التي يترأسها فائز السراج، محمد قنونو، قيام سلاح الجو التابع لهم، فجر أمس، باستهداف تمركزات لقوات الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خلفية حفتر، في قاعدة «الوطية» الجوية، وقال إن القصف أسفر عن تدمير آليات ومخزن للذخيرة، فيما ذكرت وسائل إعلام ليبية أن ثلاثة أشخاص قتلوا جراء القصف.

المملكة تؤكد أن التصعيد التركي يشكل تهديداً للأمن الليبي والعربي والإقليمي.