2019 عام الاضطرابات والنزاعات عبر العالم.. 19 امرأة غيّرن وجه الصحافة العالمية في 2019

المصدر: خالد محمود ■ القاهرة

شهدت المنطقة العربية والعالم في عام 2019 العديد من الأحداث الفارقة، منها عزل الرئيس السوداني، عمر البشير، ووفاة الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، وعزل الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، وتفجّر ثورتين شعبيتين في العراق ولبنان، إضافة إلى اعتراف إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشرعية المستوطنات، واعترافها بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية. ومن الأحداث البارزة الأخرى تفجّر الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي، وإجراءات عزل ترامب، وتفجّر تظاهرات السترات الصفراء في فرنسا، وأخرى في هونغ كونغ منذ أشهر عدة حتى الآن، والهجوم التركي على شمال سورية، وإجراء انتخابات جديدة في بريطانيا أوصلت بوريس جونسون، المؤيد لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لرئاسة الوزراء، وغير ذلك من الأحداث.

وقد يواجه الإنسان صعوبة في إيجاد بعض الأحداث الإيجابية بين التقارير التي لا نهاية لها عن الحرب، والهجمات الإرهابية، وتحطّم الطائرات، ومشكلات المناخ، والفيضانات والأعاصير، وثوران البراكين، إلى غير ذلك من الأحداث المروّعة.

وبما أن هذه الأحداث تؤثر بشكل كبير في واقع المنطقة العربية ومستقبلها، فإننا سنحاول في هذا الملف، الممتد عبر حلقات عدة، تسليط الضوء على أهمها، بغرض التوثيق والاستفادة من الدروس.

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استطعن تغيير مناحٍ كثيرة في أنحاء مختلفة من العالم

19 امرأة غيّرن وجه الصحافة العالمية في 2019

نشرت «مؤسسة إعلام المرأة العالمية» تقريراً بمناسبة انتهاء عام 2019 عن تأثير المرأة الإعلامي خلال العام المنصرم، قالت فيه إنه بينما «ترك ثلث العاملين في مجال الصحافة المهنة، في السنوات الأخيرة، بسبب المضايقات والهجمات التي يتلقاها الصحافيون، استطاعت صحافيات تغيير مناحٍ كثيرة في مختلف أرجاء العالم عبر نشرهن تقارير كشفت عن حقائق وأثرت في محيط ما». ونشرت المؤسسة تقريراً عن 19 صحافية، ضمن مشروع تقوده المنظمة شمل 200 صحافية، قدمن أعمالاً صحافية فازت بجائزة ودعم مالي من المنظمة، مؤكدة اعتزامها مواصلة هذا الدور في 2020 لدفع مزيد من الصحافيات إلى فتح معارك جديدة.

1- 2 آنا رودريغوز وزميلتها ألومار نوينز: دافعتا عن الصحة الإيجابية لنساء أميركا اللاتينية

اهتمت الصحافية آنا رودريغوز وزميلتها ألومار نوينز بقضية الصحة الإنجابية في أميركا اللاتينية. وبالرغم من أن قصصاً من هذا النوع تبدو مغرقة في التفاصيل العلمية والطبية المثيرة للضجر، إلا أن الصحافيتين المشار إليهما أعطتا لهذه القصص نكهة شخصية وإنسانية. تقول نوينز «إن مستقبل الصحافة يعتمد على الثقة والالتحام بالمجتمعات التي نكتب عنها ونحافظ على إنسانية قضاياها، وشرحنا للحقائق العلمية بطريقة مبتكرة». حصل الثنائي رودريغوز ونوينز على جائزة «غارسيا للصحافة التفاعلية» لعام 2019 حول موضوع كتبتاه في القضية نفسها.

3- تارا غاتي وود: قضيتها الدفاع عن الشعوب الأصلية في أميركا

حفرت الصحافية تارا غاتي وود مكانها في بلاط صاحبة الجلالة بتبنّيها قضية السكان الأصليين في أميركا، الذين تنتمي إليهم. أنتجت وعملت مذيعة في البرنامج الاذاعي «نداء الأميركيين الأصليين»، واهتم البرنامج بتسليط الأضواء على جوانب حياة هذه الشعوب الثقافية والسياسية والصحية، وفاز بجائزة عام 2019. لا تهتم وود بنشر الأخبار وبث التقارير فقط، بل تسعى لتطوير مجتمعها الأصلي عبر تدريب نساء هذا المجتمع على رواية قصصهن بأنفسهن. تقول وود: «ما تفعله الصحافة في مجتمعاتنا الأصلية هو جزء طبيعي من ثقافتنا، فنحن في هذه المجتمعات نهتم بشكل طبيعي بجمع الحكايات، وقد ساعدتنا التكنولوجيا الحديثة على فعل ذلك».

4- 5 إيريكا شولتز وكورين تشن: الغوص في عالم المهاجرين

تخصصت إيريكا شولتز وكورين تشن في كشف عوالم المهاجرين، الشرعيين وغير الشرعيين، والعودة إلى عوالمهم وخلفياتهم ودوافعهم للهجرة، وتهتم الصحافيتان بربط الصورة الحاضرة بخلفياتها القريبة والبعيدة.

أثار التحقيق الذي نشرته شولتز وتشن في «سياتل تايمز» بعنوان «ما وراء الحدود» اهتمام الرأي العام الأميركي، وربطتا في التحقيق بين موطن المهاجرين وطالب اللجوء في المكسيك وأميركا الوسطى وواشنطن، حيث محطة النهاية. تقول كورين إن «الصحافة يجب أن تكون شمولية، وأن تنظر إلى مجتمعاتنا بإنصاف، وأن ترصد الأبعاد المختلفة لهذه المجتمعات».

6- 7 سارة قناوي وعقيلة علاء الدين: تسليط الضوء على ضحايا ترامب من طالبي اللجوء

اعتبرت الصحافيتان سارة قناوي وعقيلة علاء الدين أن طالبي اللجوء من المهاجرين داخل الولايات المتحدة ممّن استهدفهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، واعتبرهم غير شرعيين، وأقام لهم مراكز احتجاز، يستحقون التبني الاعلامي لقضيتهم داخل أميركا وخارجها. ونجح الريبورتاج المصور الذي نشرته قناوي وعلاء الدين، وبالمساعدة من محررين من مجلة «بوردرليس»، نشرته الأخيرة بالاشتراك مع «شيكاغو ريدرز»، رواية مأساة 6 من طالبي اللجوء في مراكز الاحتجاز، التي أقامها ترامب لهذا الشأن، ومعاناتهم من الفصل بينهم وبين عائلاتهم وأطفالهم.

8- ألين جو: الاقتصاد السرّي وتهريب خشب الورد

تركت الصحافية بالقطعة (فريلانسر)، ألين جو، عوالمنا الآمنة نسبياً، وقررت الغوص في عالم الاقتصاد غير الشرعي، حيث السوق السوداء العالمية، الذي لم يقتصر على المخدرات وتجارة السلاح وما شابه، وإنما وجد ضالته في عالم يبدو بسيطاً، وهو تهريب خشب الورد الذي يصنع منه الأثاث والأدوات الموسيقية.

استطاعت ألين جو، وهي التي لا تعمل في مؤسسة إعلامية معروفة ولا تزيد نوافذها على المواقع الإلكترونية وإذاعات الإنترنت، أن تحيط نفسها بدائرة متابعين، وتمكنت من أن تقفز بهذه الدائرة المحدودة الى دائرة المليون والنصف مليون متابع، بعد أن نشرت ريبورتاجاً عن تهريب الخشب في غواتيمالا في مجلة «ناشيونال جيوغرافيك» العلمية الرصينة ذات السمعة العالية، وأن تصنع جو لنفسها مكاناً مميزاً في عالم الصحافة، خصوصاً أن القصة تجاوز تأثيرها دائرة النقاش البيئي الى اشتباكات السياسة والاقتصاد. تقول جو إن الصحافة في المستقبل ستصبح «أكثر تنوعاً وتمثيلاً للمجتمع، وأكثر مسؤولية».

9 - شولا لوال: صوت إفريقيا قادم

تنظر الصحافية النيجيرية شولا لوال، البالغة من العمر 26 عاماً، لنفسها بوصفها معبرة عن جيل جديد سيدافع عن قضايا قارتهم الإفريقية بشكل مختلف عن السابق. تدافع لوال في تحقيقاتها وتقاريرها الصحافية عن الانسانية والعدالة وحقوق المرأة في القارة السمراء، وتتواصل موضوعاتها مثل الحركة النسوية في نيجيريا، أو المهاجرين الأفارقة الى أوروبا عبر ليبيا، أو احتياطي الغابات في غانا، أو الأزمة السياسية في توغو ضمن إطار ينظمه خيط واحد.

تدرس لوال حالياً الصحافة في كل من جامعة هارفارد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (إم.إي ـ تي) لتطوير نفسها، وتعمل في «بوسطن غلوب»، لكنها لا تترك الفرصة، فتكتب تحقيقات صحافية عن المهاجرين من أميركا الوسطى الى الولايات المتحدة لإضافة خبرات جديدة في سياق اهتمامها.

10- 11 كارين كوتس وفاليرا نيرناتدرز: صوت الأطفال في الصحافة

تدافع الصحافيتان الأميركيتان كارين كوتس وفاليرا نيرناتدز عن الأطفال وقضاياهم، لكن في مربع آخر غير ذلك المهتم بقضايا الأطفال المستقرين، وتحديداً في ما تسميانه بالعالم الأميركي السري، حيث عمالة الأطفال ومعاملتهم القاسية.

كشفت كوتس ونيرناتدز في تحقيق صحافي أثار ضجة بعنوان «الأيادي الصغيرة التي تطعمنا» أن هناك 524 ألف طفل يعملون في القطاع الزراعي لإعالة ذويهم. وتطرق التحقيق الى ظروف العمل القاسية التي يتعرض لها الأطفال، وساعات العمل الطويلة التي يكدون فيها، في ظل قصور قوانين العمل القائمة عن حمايتهم.

وأورد تحقيق كوتس ونيرناتدز تعليقاً لمسؤول حكومي أميركي يقول إن «عمل الأطفال مباح في أميركا في أي سن ما دام ذلك يتم من قبل الوالدين أو من يحل محلهم»، كما أوردت تعليقاً لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» قالت فيه إن «قوانين عمالة الأطفال في أميركا هي من القوانين الأسوأ في العالم». وترى كوتس أن هذا النوع من الصحافة ليس مهماً للشعوب والحكومات فحسب، بل مهم للأطفال»، فهم عليهم أن يدركوا مبكراً كم هي مهمة تلك الصحافة المبنية على أخبار دقيقة وحقائق، وصدق في النقل، لديمقراطيتنا ومستقبلنا، والطريقة الأفضل لتوصيل ذلك، هي تعريض الأطفال لهذه التجربة مباشرة».

12- ياسمين براون: الصحافة هي عدم الاعتراف بالأمر الواقع

لدى الصحافية الأميركية ياسمين براون عقيدة راسخة هي أن الصحافة مهمتها المميزة نبش القضايا التي تبدو في طور المستحيل، لأن معالجة القضايا العادية واليومية هي مهمة روتينية يمكن أن يفعلها الصحافي كمجرد واجب يومي، لذا كانت كل موضوعات براون من هذا الطراز. ولفتت الصحافية الأميركية الأنظار، أخيراً، في تحقيقها الصحافي المميز الخاص بتوقع تآكل أو غرق «جزر المارشال» خلال 10 سنوات، والذي حمل عنوان «جزر المارشال: أمة على وشك الانقراض»، والذي بثته كتقرير مصور على شبكة «إي.بي.سي»، حيث ذهبت الى الجزيرة الواقعة بين ولاية هاواي الأميركية وقارة أستراليا، والتقت بمواطني الجزيرة، أي مارشال، ووقفت على لسان عاصمتها ماجورو، حيث يعيش 27 ألف شخص، والتي وصل البحر فيها الى حده الأقصى، وتقول التوقعات العلمية إنها ستنقرض بحلول عام 2030. من اكثر عبارات براون التي لا تمل من تكرارها «لقد سئمت من عبارة التاريخ يكرر نفسه، كثيراً ما تبدو لي نوعاً من التبرير، إنني أرى الأمر عكس ذلك، وأرى الصحافة أداة لكسر الظلم والاضطهاد».

13- 14 جيل فيلونيتش ونيكولا سوبيكي: مهمتنا إخبار النساء بكل الحقيقة

تمتاز الصحافيتان جيل فيلونيتش وزميلتها نيكولا سوبيكي بعدم اعترافهما بوجود خطوط حمر في عملهما، وتؤكدان أن ما يميزهما هو إخبار النساء، نظراً لأن معظم تحقيقاتهما عنهن، بكل تفاصيل الحقيقة.

تقول فيلونيتش وزميلتها: «إن العقبة الوحيدة التي يجب أن تشغل الصحافي هي وجود مصدر يتكلم، لكنه بعد هذا هو مؤتمن على توصيل الحقيقة لقرائه أياً ما كانت التداعيات». غطت فيلونيتش وسوبيكي الهجوم الإرهابي الذي نفذته « حركة الشباب» الصومالية في نيروبي على مول «ويست غيت»، في 21 سبتمبر 2013، والذي استمر فعلياً حتى 24 سبتمبر من العام نفسه، وكان مليئاً بالخطوط الحمر التي استنكفت كثير من الصحف الغربية من الاقتراب منها، ومنها أن القوات الأميركية والإسرائيلية اشتركت في صد الهجوم، بل وحتى قبل قوات الأمن الكينية، حيث ثبت أن المول صاحبه إسرائيلي وأن هناك اتفاقاً أمنياً إسرائيلياً كينياً.

لكن هذا كان فصلاً عارضاً في مسيرة الصحافيتين، حيث كان اهتمامهما الأساسي بمعاناة النساء، إذ نشرتا تحقيقات عدة عن الانتهاكات الجنسية والإجهاض والصحة الإنجابية، وكان تحقيقهما الأبرز «ما الذي دفع نساء هندوراس الى هنا»، والذي يتعلق بهجرة الهندوراسيات الى أميركا، وتم نشر التحقيق في مجلة «بوليتيكو» الأميركية.

15- غارين إمام: حق النساء في التساوي بالمادة المكتوبة في «ويكيبيديا»

هي قضية تبدو للبعض صغيرة، لكن من وجهة نظر الصحافية غارين إمام كبيرة جداً، وتستحق أن يفرغ لها صحافي وقته، لأن موسوعة ويكيبيديا لم تعد أمراً عابراً في حياتنا، فهي بالانجليزية فقط لديها قرابة ستة ملايين مدخل، ناهيك عن نسخها بـ20 لغة عالمية أخرى. تشعر غارين إمام بالظلم لأن المدخلات النسائية في الشبكة لا تتعدى حتى اللحظة أكثر من 17% من محتواها، وفضلاً عن أن هذا يعكس حقائق مركبة من عدم المساواة بين المرأة والرجل، فإن له أيضاً أسوأ النتائج. تقود إمام مبادرة «النساء يصنعن الأخبار» الرامية لإحداث توازن بين النساء والرجال في عالم الصحافة، وتدعو الصحافيات والمجتمعات النسائية للانخراط فيها.