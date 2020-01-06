سقوط صواريخ في محيط السفارة الأميركية وسط بغداد

المصدر: بغداد - وكالات

سقط صاروخان على الأقل مساء الأحد في محيط السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في وسط بغداد.

وأكدت مصادر عراقية سقوط صاروخين في محيط السفارة الأميركية، وذلك بعد أن سمع دوي انفجارات قوية هزت المنطقة الخضراء.

كما أكدت المصادر إصابة مدنيين بسقوط صاروخ على منزل سكني مقابل السفارة الأميركية في العاصمة، إضافة إلى وقوع إصابات في منطقة الجادرية قرب الجسر المعلق المؤدي إلى السفارة.

فيما أشارت أنباء غير مؤكدة عن سقوط ضحايا في الجهة المقابلة للسفارة، حيث تحدثت مصادر عراقية عن إصابة عائلة بأكملها بسقوط صاروخ.

وتأتي هذه التطورات بعد إعلان البرلمان العراقي في وقت سابق من الأحد، عن قرار يقضي بإخراج القوات الأجنبية من البلاد. وكذلك بعد يوم من استهداف المنطقة الخضراء وقاعدة بلد الجوية، بعدد من صواريخ الكاتيوشيا، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بينهم 3 جنود.

وتقع المنطقة الخضراء في بغداد وهي منطقة شديدة التحصين وتضم مباني حكومية ومقرات البعثات الدبلوماسية الأجنبية.