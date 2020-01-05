ترامب يهدّد بضرب 52 موقعاً إيرانياً إذا هاجمت طهران أي أهداف أميركية

المصدر: واشنطن - رويترز

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأن الولايات المتحدة حددت 52 موقعاً إيرانياً ستضربها إذا هاجمت إيران أي أميركيين أو أي أصول أميركية رداً على قتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، في هجوم أميركي بطائرة مسيرة أول من أمس.



وقال ترامب على «تويتر»: «إن إيران تتحدث بجرأة شديدة عن استهداف أصول أميركية محددة رداً على وفاة سليماني».



وأوضح الرئيس الأميركي أن «بلاده حددت 52 موقعاً إيرانياً، وبعضها على درجة عالية للغاية من الأهمية لإيران وللثقافة الإيرانية، وإن تلك الأهداف وإيران ذاتها ستُضرب بسرعة كبيرة وبقوة كبيرة».

وأضاف ترامب: «الولايات المتحدة الأميركية لا تريد أي تهديدات أخرى!»، مشيراً إلى أن الأهداف الـ52 تمثل 52 أميركياً احتجزوا رهائن في إيران في السفارة الأميركية بطهران عام 1979.