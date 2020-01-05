بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى العراق وإيران

المصدر: لندن - أ.ف.ب

نصحت لندن البريطانيين أمس، بتجنّب السفر إلى العراق، وبعدم السفر إلى إيران إذا لم تكن هناك ضرورة، بعد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني الذي قُتل في غارة أميركية في بغداد.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان «بعد مقتل قاسم سليماني وتصاعد التوتر في المنطقة، قررنا تحديث نصائحنا للمسافرين إلى العراق وإيران».

ونقل البيان عن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، قوله إن «أولوية كل حكومة هو ضمان سلامة البريطانيين. ونظراً للتوتر المتزايد في المنطقة، باتت وزارة الخارجية تنصح الناس بعدم السفر إلى العراق باستثناء كردستان العراق، وبالتساؤل عما إذا كان ضرورياً بالنسبة إليهم السفر إلى إيران».

ودعت الوزارة البريطانيين في المنطقة إلى توخي الحذر ومتابعة الوضع عن كثب عبر وسائل الإعلام.