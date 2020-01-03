ترامب: سليماني كان يدبر لقتل «المزيد والمزيد» من الأميركيين

المصدر: واشنطن - رويترز

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة إن قائد فليق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني الذي قُتل في ضربة جوية أميركية كان يدبر لقتل أميركيين.

وكتب ترامب في سلسلة من التغريدات على حسابه في «تويتر» «الجنرال قاسم سليماني أسقط آلاف الأميركيين بين قتيل وجريح على مدى فترة طويلة من الوقت وكان يدبر لقتل المزيد والمزيد».

وقال ترامب : قاسم سليماني قتل أو أصاب آلاف الأميركيين لفترة طويلة، وكان يجب أن يُقتل منذ سنوات طويلة.

وأضاف أن قاسم سليماني كان يخطط لقتل العديد من الأميركيين، كما أنه مسؤول بشكل مباشر أو غير مباشر عن قتل الملايين.

وقال الرئيس الأميركي في تغريدة أخرى«إن إيران لم تكسب حربا ابدأ،ولكنها لم تخسر مفاوضات».