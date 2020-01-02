السودان.. اشتباكات قبلية في دارفور خلفت عشرات القتلى

المصدر: الخرطوم - أ ف ب

أعلنت جمعية الهلال الأحمر السوداني اليوم الخميس أنها نقلت 48 جثة من ضحايا الاشتباكات القبلية التي اندلعت مساء 29 ديسمبر بالجنينة عاصمة غرب دارفور الى مشرحة مستشفى المدينة.

وأصيب 241 شخصا بجروح، 19 منهم في حالة جرحة تم نقلهم إلى الخرطوم، وفق بيان للهلال الأحمر السوداني.

واندلعت الاشتباكات في المدينة مساء الأحد وتواصلت الاثنين بالأسلحة وتم إحراق عدد من المنازل. وتدور الاشتباكات بين منتمين لمجموعات عربية وأخرى إفريقية.

وقال الهلال الأحمر في بيان أن فريقه «تمكن من إخلاء وإسعاف 55 مصاب إلى مستشفى الجنينة، و19 مصاب في حالة حرجة تم نقلهم إلى مطار الجنينة ومنه إلى الخرطوم، كما تم تقديم الإسعاف ميدانيا لـ 167 وتم تحويل 48 جثة إلى المشرحة».

وزار وفد حكومي من أعضاء مجلس السيادة ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك مدينة الجنينة.

وكانت الحكومة قررت الثلاثاء إرسال مزيد من القوات إلى المدينة وشكلت لجنة تحقيق في الأحداث.

والاثنين فرضت السلطات المحلية حظر التجول بالولاية.

وقالت إحدى الفارات من مخيم كردينق القريب من المدينة «تم حرق منازلنا والآن ليس لدينا ما نلبسه أو نأكله والجثث ملقاة على الأرض تركناها عندما فررنا من الخيم صباح اليوم».