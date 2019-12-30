«ضربات أميركية» ضد «حزب الله» في العراق وسورية

المصدر: واشنطن ــ وكالات

قال مسؤولون أميركيون لـ«رويترز»، أمس، إن الجيش الأميركي نفذ «ضربات دفاعية» في العراق وسورية ضد «جماعة كتائب حزب الله».

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، في بيان، أنها استهدفت ثلاثة مواقع لهذه الجماعة المدعومة من إيران في العراق، وموقعين لها في سورية.

وقال المتحدث باسم «البنتاغون»، جوناثان هوفمان، في بيان: «رداً على هجمات كتائب حزب الله المتكررة على قواعد عراقية تستضيف قوات تحالف عملية العزم الصلب، نفذت القوات الأميركية ضربات دفاعية دقيقة، ستحد من قدرة كتائب حزب الله على شن هجمات على قوات التحالف مستقبلاً».

وكان التحالف الدولي ضد «داعش» أعلن أن الهجوم الصاروخي، الجمعة الماضي، على قاعدة عسكرية عراقية قرب مدينة كركوك، أسفر عن مقتل متعاقد مدني أميركي، وإصابة العديد من العسكريين الأميركيين وعناصر الخدمة العراقيين، وقال مسؤول أميركي إن 30 صاروخاً على الأقل أصابت القاعدة، وعُثر على أربعة صواريخ أخرى في أنابيبها داخل شاحنة في النقطة التي تم إطلاق الصواريخ منها، واصفاً الهجوم بالأكبر بين سلسلة ضربات صاروخية طالت مصالح الولايات المتحدة في العراق منذ نهاية أكتوبر الماضي.

وتعرضت قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار غرب العراق لهجوم بخمسة صواريخ في الثالث من ديسمبر الجاري، بعد أربعة أيام من زيارة قام بها نائب الرئيس الأميركي مايك بنس لقوات بلاده هناك، وأصيبت قاعدة القيارة الجوية الواقعة في شمال العراق بأكثر من 10 صواريخ في نوفمبر، واتخذت القوات الأميركية إجراءات غير مسبوقة على خلفية وجود مخطط لاستهداف القاعدة، حيث حلقت مقاتلات فوق القاعدة خلال اليومين الماضيين، وشكلت مظلة جوية لرصد أي تحركات غريبة.

- «البنتاغون» تؤكد أن

الضربات ردت على

الهجمات التي

استهدفت قواعد

تستضيف قوات

التحالف الدولي.