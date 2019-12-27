«رسالة حب» لبريطانيا من نائب رئيسة المفوضية الأوروبية قبيل «بريكست»

المصدر: لندن - أ.ف.ب

نشر نائب رئيسة المفوضية الأوروبية فرانز تيمرمانس، ما وصفها بـأنها «رسالة حب» لبريطانيا، أعرب فيها عن حزنه لقرارها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، ومشدداً على أنه سيكون دائماً بإمكانها العودة.

وقال تيمرمانس في عدد أمس من صحيفة «ذي غارديان»، «أعرفكم الآن. وأحبكم لنفسكم، ولما أعطيتموني إياه. أنا كعاشق قديم. أعرف نقاط قوتكم وضعفكم». وأضاف في الخطاب تحت عنوان «رسالة حبّي إلى بريطانيا: لا يمكن قط قطع العلاقات العائلية.. قررتم الخروج. يفطر ذلك قلبي، لكنني أحترم هذا القرار».

وختم السياسي الهولندي رسالته بالقول «سنبقى، وستكون عودتكم مرحباً بها على الدوام».

وكتب تيمرمانس أن رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون، أخطأ في قراره الدعوة لاستفتاء 2016 على عضوية لندن في الاتحاد الأوروبي.

وكتب «هل كان من الضروري فرض هذه المسألة؟ لكنك قمت بذلك. هذا أمر مؤسف، وأعتقد أنه يضرك».

ويستبعد تراجع رئيس الوزراء بوريس جونسون، تماماً، عن قراره إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير.

وفاز جونسون بأغلبية كبيرة في الانتخابات التي جرت هذا الشهر، على وقع تعهده «إنجاز بريكست» بعد ثلاث سنوات من التردد والتأجيل. وأشار جونسون إلى أنه لا يعتزم تمديد فترة ما بعد «بريكست» الانتقالية لما بعد نهاية العام المقبل.