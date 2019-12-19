ترامب: لم أرتكب أي خطأ وأطالب الشعب بالدعاء لي

المصدر: واشنطن – وكالات

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، أنه لم يرتكب «أي خطأ»، في تغريدات قبل عقد مجلس النواب جلسة تصويت على عزله، أمس، وطالب الشعب بالدعاء له.

وقال الرئيس في تغريدة على موقع «تويتر»: «هل يمكنكم تصديق أنه سيتم عزلي اليوم من قبل اليسار الراديكالي والديمقراطيين الذين لا يقومون بشيء، بينما لم أرتكب أي خطأ! إنه أمر فظيع».

وكتب ترامب عبر موقع «تويتر»: «أتصدقون أن اليسار الراديكالي سيتهمني بالتقصير اليوم، وهم الديمقراطيون الذين لا يفعلون شيئاً، وأنا لم أخطئ! هناك شيء فظيع. اقرأوا النصوص. يجب ألا يحدث هذا لرئيس آخر مجدداً. ادعوا لي!».

كما أعاد الرئيس نشر تغريدات مؤيديه في وسائل الإعلام المحافظة بسرعة، ونقل عن جمهوري بارز في الكونغرس تنديده بعملية الاتهام بالتقصير وانتقاده لمعارضي ترامب، واصفاً إياهم بأنهم أشخاص «كل ما كان بيديهم هو عدم تركه مطلقاً ليتنفس بسهولة».

وبتأييد تسعة أصوات مقابل اعتراض أربعة، أقرت لجنة القواعد التشريع الذي يمنح ست ساعات للمناقشة قبل التصويت النهائي على تهمتي إساءة استخدام السلطات وعرقلة عمل الكونغرس.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام، أمس، إن ترامب «محبط، كما يتضح من الرسالة بالأمس»، في إشارة إلى خطاب مؤلف من ست صفحات أرسله ترامب إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والتي اتهم فيها معارضيه بشن حرب علنية والسعي للإطاحة بالديمقراطية.

في المقابل، قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، عند بدء نقاش في مجلس النواب حول عزل الرئيس، إن «ترامب لم يترك لنا أي خيار سوى إطلاق إجراءات عزله». وأضافت أنه يشكل «تهديداً مستمراً» للأمن القومي، وشرع في حملة لم يسبق لها مثيل من التحدي والعرقلة (لعمل الكونغرس) بعد اكتشاف مخالفاته. وتابعت خلال جلسة المساءلة أن «ترامب خالف الدستور، وهذه حقيقة لا يخالطها شك».

وقد يرفض بعض الديمقراطيين المساءلة، لكن عددهم لن يكون كافياً لتهديد إقرار بندي المساءلة، وسيظل ترامب في منصبه حتى إعلان نتيجة محاكمته أمام مجلس الشيوخ.

ومن المرجح أن يواجه ترامب محاكمة في مجلس الشيوخ لتحديد ما إذا كان يتعين إدانته وعزله، ويتوقع زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، أن تبدأ المحاكمة في أوائل يناير.