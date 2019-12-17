«قضائية النواب الأميركي»: سلوك ترامب جريمة قيد التنفيذ

المصدر: واشنطن – أ.ف.ب

اعتبر رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي جيري نادلر، أن سوء سلوك الرئيس دونالد ترامب يرقى إلى مصاف «جريمة قيد التنفيذ»، تهدد الديمقراطية في البلاد، في وقت يستعد فيه مجلس النواب لإجراء تصويت على توجيه الاتهام إلى سيّد البيت الأبيض، والتوصية بعزله.

وتساءل رئيس اللجنة، الديمقراطي، جيري نادلر: «هل لدينا ديمقراطية دستورية، أم لدينا نظام ملكي يكون فيه الرئيس خارج المحاسبة؟»، مؤكداً أن هذا هو جوهر الموضوع.

وأعرب عن استيائه إزاء إعلان أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، مسبقاً، أنهم حسموا قرارهم بتبرئة الرئيس دون سماع الأدلة أو الشهادات.

ومن المتوقّع أن يبدأ مجلس الشيوخ عقد جلسات لمحاكمة الرئيس، بعدما بات شبه محسوم أن مجلس النواب سيصادق على توجيه اتّهامين لترامب، وسيحيل الرئيس إلى المحاكمة في الغرفة العليا من الكونغرس.

ووافق النواب على مادتين: الأولى تتهم الرئيس باستغلال النفوذ، باشتراطه تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا، ودعوتها إلى اجتماع في البيت الأبيض، بقيامها بفتح تحقيق يستهدف ديمقراطيين. والثانية تتهمه بعرقلة الكونغرس، لرفضه القاطع التعاون مع كل جوانب التحقيق.

ومن المتوقّع أن يصبح ترامب ثالث رئيس يطلق مجلس النواب إجراءات عزله، بعد آندرو جونسون عام 1868، وبيل كلينتون عام 1998.

ورداً على مواقف أعضاء جمهوريين بارزين في مجلس الشيوخ أبدوا معارضتهم لإدانة ترامب، قال نادلر إن هذه المواقف تناقض القسَم الذي يلزم أعضاء الكونغرس بـ«عدم التحيّز» في محاكمة رئيس، وجّه إليه مجلس النواب اتّهاماً يستدعي عزله.

وقال نادلر إن هذا الأمر سيشكل «تخريباً كاملاً للمنظومة الدستورية».

وتابع نادلر أن «هذا الرئيس تآمر، وسعى لاستدراج تدخّل خارجي في انتخابات عام 2016»، في إشارة إلى تدخّل روسيا في الانتخابات الرئاسية.

وتابع أن ترامب «يسعى علانية، لاستدراج تدخّل خارجي في انتخابات عام 2020»، بطلبه من أوكرانيا فتح تحقيقات بحق جو بايدن، المرشّح الديمقراطي الأوفر حظاً لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

وقال رئيس اللجنة القضائية: «لا يمكن أن نسمح لهذا الأمر بأن يستمر»، مضيفاً أن التهاون مع هذا السلوك يشكل «تخريباً للنظام الدستوري».