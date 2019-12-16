بالفيديو.. محتجون يطردون فؤاد السنيورة من حفلة موسيقية

المصدر: بيروت - رويترز

من الجامعة التي تخرج منها وأعطى دروسا فيها تم طرد رئيس حكومة لبنان الأسبق فؤاد السنيورة على وقع أصوات علت تتهمه باللصوصية وتطلب مغادرته حفلا فنيا.

وكان السنيورة وزوجته هدى قد وصلا ليل الأحد إلى قاعة أسمبلي هول في الجامعة الأميركية في بيروت لحضور حفل موسيقي بمناسبة عيد الميلاد يحييه العازف الموسيقي اللبناني جي مانوكيان وكورال الفيحاء.

ولدى ظهور السنيورة في الصفوف الأمامية بدأ الحاضرون في القاعة بترديد هتافات تقول "برا. برا. برا، سنيورة طلاع برا" و"ثورة. ثورة. ثورة".

وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي استجابة السنيورة للمطالب وانسحابه من القاعة بحراسة أمنية قبيل بدء العرض الرسمي.

طرد فؤاد السنيورة....



قبل انطلاق حفل موسيقي في قاعة Assembly Hall - الجامعة الأميركية، وعند حضور فؤاد السنيورة الى الحفل، قام الحاضرين بهتاف:" برا برا برا سنيورة طلاع برا" و "ثورة ثورة ثورة".#لبنان_ينتفض✊#كلن_يعني_كلن مورطين#تسقط_سلطة_القمع والنهب pic.twitter.com/0xKZdIa4Rj — lucien bourjeily (@lucienbourjeily) ١٥ ديسمبر ٢٠١٩

والتزم السنيورة الصمت فور مغادرته مبنى الجامعة واكتفى صباح اليوم الاثنين بالتعليق عبر حسابه على موقع تويتر قائلا "‏تحملت مسؤولياتي في لبنان الأخلاقية والوطنية والجامعية والأكاديمية والمصرفية والسياسية-الوزارية والرئاسية والنيابية. أصبت في الكثير وربما أخطأت في البعض. وسيثبت التاريخ أنني عملت بالفعل ودائما لمصلحة لبنان. اليوم أقف كما وقفت صامدا في السلم والحرب والانتفاضة إلى جانب اللبنانيين".

وقالت تيريز (70 عاما) وهي من الحاضرين في الحفل لـ"رويترز" إن السنيورة كان جالسا في الصف الأمامي "بدأنا نصرخ: ثورة ثورة سنيورة طلاع برا... لم يتحرك".

وأضافت "وبعد أن ازداد الصخب الموسيقي لم يتحرك وتزايد الصراخ، الناس لم تعد راغبة بالحفلة الموسيقية بعد الآن، هم بالمغادرة".

وخلال الهتاف لطرد السنيورة جرت مناقشات محتدمة بعضها يطالب أن ينطبق هذا الموقف على كل السياسيين في البلاد. وطالبت إحدى منظمات الحفل من الجمهور الفصل بين السياسة وبين العرض الفني ولكن مطالبتها لم تزدهم إلا إصراراً.