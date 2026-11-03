مكتوم بن محمد: في يوم العلم.. نجدّد العهد أن نترجم رؤى القيادة الرشيدة في العمل والإنجاز

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، في تدوينة عبر منصة "إكس": "في يوم العلم نرفع رايتنا عالياً، وطموحاتنا أعلى، ونستذكر بكلّ فخرٍ آباءنا المؤسسين الذين أرسوا دعائم الاتحاد، ونجدّد العهد أن نترجم رؤى القيادة الرشيدة في العمل والإنجاز، وأن تبقى راية الإمارات خفاقةً ورمزاً لقوة الاتحاد وتأثيره".