جونسون يتّجه للفوز بالأغلبية في الانتخابات البريطانية

المصدر: لندن - رويترز

أشار استطلاع لآراء الناخبين البريطانيين إلى أن حزب المحافظين بقيادة رئيس الوزراء بوريس جونسون سيفوز بأغلبية صريحة بواقع 86 مقعداً، الأمر الذي سيمنحه الأرقام التي يحتاجها في البرلمان لتمرير انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في 31 يناير المقبل.

وأظهر استطلاع نشر مساء أمس أن حزب المحافظين سيحصل على 368 مقعداً، وهو ما يكفي لأغلبية صريحة في البرلمان المؤلف من 650 مقعداً.

كما أفاد الاستطلاع قبل ساعات من الإعلان عن النتائج الرسمية، بأن حزب العمال سيحصل على 191 مقعداً، بينما سيحصل الحزب الوطني الاسكتلندي على 55 مقعداً والديمقراطيون الأحرار على 13 مقعداً.

من جهته قال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض غيريمي كوربين إنه لن يقود الحزب في الانتخابات المقبلة بعد أن أقر بأن الليلة كانت "مخيبة بشدة للآمال".

وقال كوربين بعد أن فاز بمقعده الانتخابي في شمال لندن "هذه قطعا ليلة مخيبة بشدة للآمال بالنسبة لحزب العمال بالنتيجة التي حصلنا عليها".

وأضاف "لن أقود الحزب في أي حملة للانتخابات العامة المقبلة".